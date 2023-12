Zrobili jej zdjęcia. Miała na sobie ultrakrótkie szorty

Ratajkowski w skórzanym total looku

Emily Ratajkowski dobrała do tej stylizacji minitorebkę oraz niewysokie czółenka z licznymi, zdobnymi paseczkami. Ten czarny i skórzany total look został skomponowany w bardzo przemyślany sposób, przez co był niezwykle spójny i efektowny. Ale nie ma, czemu się dziwić. W końcu gwiazda świata fashion rzadko zalicza modowe wpadki.