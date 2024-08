Zrobili jej zdjęcia w Paryżu. Paradowała w najmodniejszych butach sezonu

Nie zabrakło akcentu tenisowego. Zendaya włożyła bowiem biały tank top ze zwieńczeniem na szyi. Model do złudzenia przypomina bluzki, w których tenisistki biegają po korcie. Gwiazda kina połączyła tę przylegającą do ciała górę z rozkloszowaną, warstwową spódnicą midi w odcieniach zieleni, która wyglądała nieco jak patchwork.

Dopełnieniem stylizacji były białe balerinki z paseczkami , czyli najmodniejsze buty na lato 2024. Choć mają je w szafach wszystkie fashionistki, to trzeba wiedzieć, że z chodzeniem w nich nie należy przesadzać.

– Bardzo cienka podeszwa balerin sprawia, że nie mogą one amortyzować przeciążeń podczas chodzenia. Krótko mówiąc, przeciążamy wówczas stawy i kości, nie tylko w okolicach stóp – wyjaśniła w rozmowie z WP Kobieta podolog Joanna Janicka.

I choć Zendaya nie zaprezentowała tym razem zniewalającej fryzury, to przypomnijmy, że aktorka jakiś czas temu przefarbowała włosy na ciepły blond i zafundowała sobie long boba , który jest bardzo "classy", ale też nie najłatwiejszy do stylizacji. W nowej osłonie pokazała się już na Wimbledonie. Nic dziwnego, że przez chwilę wszystko spojrzenia skierowane były na nią, a nie na kort.

