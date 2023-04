"Zrobili ze mnie prostytutkę". Aldona z "Chłopaków do wzięcia" przechodzi przez piekło

Kobieta przyznała, że czuje się zaszczuta, osaczona, a skala hejtu ją przerasta. - Czyta to mnóstwo ludzi, te okropne rzeczy czyta też moja rodzina. Boję się, że to wszystko doprowadzi do tragedii. Byłam chwilami agresywna. Wiem, że to zły sposób reakcji, ale pomagało mi, bo wyrzucałam emocję. Teraz to wszystko duszę w sobie. Tylko jak długo dam jeszcze radę? - wyznała.