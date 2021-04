Zrzucamy ciężkie płaszcze. Lekkie kurtki na wiosnę

Niech nie zmyli was pierwszy słoneczny i ciepły jak latem dzień. Wiosna potrafi zaskoczyć także niską temperaturą i deszczem, a nawet śniegiem. W takiej sytuacji może nas uratować lekka i ciepła pikowana kurtka. Lekkie, modne i niedrogie – wiosenne kurtki to duży wybór modeli w dowolnym stylu. Tej wiosny na topie będzie zarówno klasyczna ramoneska, modele z jeansu, jak i odświeżona bomberka – każdy znajdzie coś dla siebie, także w atrakcyjnej przecenie.

Skórzaną kurtę ma w swojej kolekcji wiosennej niemal każda marka odzieżowa. Ten stylowy i klasyczny element całorocznych stylizacji zadowoli zarówno fanki klasyki, jak i bywalczynie rockowych koncertów. Skórzana kurtka pasuje do małej czarnej, jeansów i eleganckiej, plisowanej spódnicy – możliwości są setki. W czym tkwi czar takiej kurtki? Jest elegancka, z pazurem, może mieć piękny połysk lub być wykonana z zamszu ekologicznego, a prostą czarną formę uzupełniają suwaki, które lekko połyskują przy każdym ruchu. Proste modele ze stójką zapinaną na zatrzask są niezawodne w klasycznych stylizacjach.

Nowoczesne trendy świetnie komponują się z podstawową "bazą odzieżową". Warto mieć w szafie proste fasony ubrań: małą czarną, klasyczne bluzki i uniwersalne okrycia wierzchnie. Prosta kurtka może być jak kameleon i dopasować się do dowolnego stylu. Jeśli musimy szybko wyjść z domu prosty fason, uniwersalny kolor i niewielka ilość ozdób zapewnią nam schludny wygląd.

Planujesz jeszcze zostać przy cieplejszych okryciach? Te z pewnością jeszcze nie raz się przydadzą. Choć temperatura ok. 20 stopni Celsjusza jest przyjemną odmianą po chłodnej, zimnej zimie spędzonej przez większość z nas w domu, to nie zostanie z nami do lata. Okazyjne ceny na cieplejsze okrycia warto wykorzystać. Klasyczny model płaszcza z paskiem w neutralnym kolorze (czerń, błękit, beż, ciepły, jasny brąz) czy wygodne parki na długie spacery po lesie - te modele możesz teraz "upolować" znacznie taniej. Także modele z luksusowej wełny czy modne kurtki koszulowe (oryginalne, wygodne i dodające dziewczęcego wdzięku) znajdziecie w cenach obniżonych nawet o połowę. Warto skorzystać z takiej okazji.