Zrzuciła habit po 15 latach. Dziś trudno ją rozpoznać

Programy muzyczne odkrywają prawdziwe talenty wokalne na całym świecie. Cristina Scuccia w 2014 roku wzięła udział w "The Voice of Italy". Kobieta, która była wówczas siostrą zakonną, zaskoczyła wszystkich oryginalnym wykonaniem piosenki "No One" Alicii Keys. Co więcej, ostatecznie wygrała tę edycję show.