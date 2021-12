Zrzuciła ponad 40 kg i wciąż chudnie. Odradza popularną metodę. "Zaczęłam się stresować"

Historia Nicole to jedna z wielu, jakie można przytoczyć. 30-latka wspomina, że w jej rodzinie od zawsze jadło się dużo fast foodów. Frey od zawsze pamięta siebie, jako osobę bardziej pulchną od rówieśniczek, co często powodowało problemy z samooceną. Ciążące emocje oraz stres zajadała kolejnymi niezdrowymi produktami, przez co tkwiła w błędnym kole. Dopiero jako dorosła osoba, przeglądając zdjęcia i nagrania z rodzinnego archiwum, postanowiła, iż dłużej tak być nie może. Postanowiła przejść na dietę i wprowadzić w życie więcej aktywności fizycznej. Nie sądziła, że będzie to droga pełna zakrętów.