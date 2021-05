Zuzanna Niemczycka pokazała penthouse. Projektantka jest nową muzą Kuby Wojewódzkiego

Zuzanna Niemczycka i Kuba Wojewódzki poznali się już jakiś czas temu przez wspólnych znajomych. "To są fantastyczni ludzie, którzy zaprzyjaźnili się z Kubą lata temu. Razem podróżują, dużo czasu spędzają razem. I tak jakoś zupełnie przez przypadek wsiadłam do samochodu i zastałam tam Kubę. I tak żeśmy się poznali. On siedział na przednim fotelu, ja z tyłu. Podaliśmy sobie rękę, poznaliśmy się. Całą drogę przegadaliśmy razem i tak powstał pomysł na bluzę" – powiedziała "Jastrząb Post" przyjaciółka dziennikarza, która tworzy z nim kolekcję ubrań. Zdradziła również, że na co dzień mają świetny kontakt. Choć początkowo nie zapowiadało się, że współpraca dojdzie do skutku, dziś tworzą bluzy.