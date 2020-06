Zuzanna Wiewiórka z fundacji Pro – Prawo do Życia walczy z hejtem. "Pora z tym skończyć"

Wiewiórka znalazła w sieci post nastolatki rozważającej usunięcie ciąży i zaczęła ją namawiać do urodzenia dziecka. Gdy dziewczyna odmówiła, skontaktowała się z jej partnerem. Okazało się, że ten nawet nie wiedział o ciąży. Działaczka poinformowała też rodziców 17-latki. Dziewczyna miała zostać przez nich poniekąd zmuszona do donoszenia ciąży.

Zuzanna Wiewiórka o fali hejtu

"To było bardzo trudne, ale wiedziałam, że jest to konsekwencja właściwych decyzji. Bardzo pomogły mi wyrazy wsparcia od wielu osób, które pisały do mnie oraz akcja z hasztagiem #muremzawiewiorem. To było dla mnie bardzo ważne, bo w pewnym sensie dawało przeciwwagę do tej fali nienawiści i dawało mi poczucie, że nie jestem sama" – wyznała działaczka pro-life.