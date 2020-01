Związek dojrzałego mężczyzny z młodą dziewczyną. 40-latek tłumaczy, dlaczego tak jest

Użytkownik forum internetowego podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi związków dojrzałych mężczyzn z młodszymi kobietami. Z jego teorii wynika, że dojrzali mężczyźni nie poszukują młodszych partnerek zachęceni jedynie ich wyglądem, a głównie kierują się... "pragmatyzmem".

"Jak taki 40-latek pozna 40-latkę, to przed nimi załóżmy 8 miesięcy randek, potem 10 miesięcy wspólnego mieszkania, oświadczyny, za kolejny rok ślub i co? Ona mu urodzi pierwsze dziecko, mając 43 lub 44 lata. To troszkę późno, nie sądzicie?" – zapytał użytkownik forum WP Kafeteria i tym samym naraził się na krytykę innych forumowiczów.