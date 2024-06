Zwiń kulkę i przetrzyj kran. Pozbędziesz się kamienia

Kamień powstaje w wyniki wytrącania się soli wapnia i magnezu. Minerały osadzają się na armaturze, tworząc nieestetyczny osad. Jak pozbyć się kamienia? Istnieje na to kilka skutecznych sposobów, jednak większość z nich wymaga użycia detergentu.

Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych rozwiązań, wypróbuj poniższy patent. To bezpieczna, skuteczna i ekologiczna metoda, która eliminuje konieczność użycia chemicznych środków czystości.

Twarda woda to problem w wielu polskich domach. To właśnie w niej znajduje się najwięcej soli wapnia i magnezu, które osadzają się na skórze, włosach czy armaturze. Po kilku dniach pojawia się na niej biały bądź brązowy osad, który nie schodzi nawet przy użyciu gąbki. Jak pozbyć się kamienia z kranu? Możesz wybierać spośród gotowych środków czystości lub sięgnąć po produkty, które masz już w domu.

Jednym z takich produktów jest ocet. Wystarczy polać nim kran i odczekać 10-15 minut. Po tym czasie należy przetrzeć go czystą gąbką. Pocieranie nie będzie koniecznie, bowiem kwas skutecznie rozpuści kamień. Jeśli przeszkadza ci zapach octu, możesz zastąpić go kwaskiem cytrynowym. Pamiętaj jednak o tym, aby przed czyszczeniem włożyć rękawiczki na ręce.

Kulka z foli sprawdzi się także przy praniu - działa niczym płyn do płukania. Wrzuć ją do wypełnionego bębna i włącz wybrany przez siebie program. Folia zmiękczy wodę, a także zapobiegnie elektryzowaniu tkanin.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!