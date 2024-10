Zwiń papier toaletowy w rulonik i posyp cynamonem. Później sobie podziękujesz

Ok, rozumiem

Komary mogą przenosić wiele chorób. Oprócz tego ich ukąszenie często swędzi i nieestetycznie się prezentuje, dlatego zazwyczaj nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Jak zminimalizować ryzyko dostania się ich do naszego domu? Mamy na to tani, a do tego skuteczny sposób.

Dlaczego komary mogą być niebezpieczne?

Na dworze coraz szybciej robi się ciemno, dlatego chętnie zapalamy w domu światło. Niestety to działa na komary niczym magnes. To wszystko sprawia, że często budzimy się rano przez nie pogryzieni.

Warto wiedzieć, że choć komary same w sobie nie są groźne, mogą przenosić niebezpieczne bakterie, z którymi kontakt może mieć dla człowieka tragiczne skutki. Oprócz tego ugryzienie przez to właśnie stworzenie często wiąże się z obrzękiem i swędzeniem, co dla nikogo nie jest miłe.

Prosty sposób na komary

Chcąc uniknąć ukąszenia przez komary, często kupujemy różnego rodzaju środki owadobójcze. Zanim jednak po nie sięgniemy, warto wypróbować prosty, a do tego tani sposób, by się z nimi rozprawić.

Wszystko, czego potrzebujemy to dwa grube kawałki papieru toaletowego, który należy zwinąć w osobne ruloniki. Następnie przyda się pasta do zębów oraz cynamon, które należy połączyć do uzyskania jednolitej masy. Powstałym preparatem wystarczy już tylko wysmarować po jednym z końców papieru, a następnie podpalić. Warto pamiętać, aby robić to poza domem, np. na balkonie lub tarasie.

Zapach wydobywający się po podpaleniu cynamonu z pastą do zębów powinien odstraszyć komary.

