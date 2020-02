Zwolennicy Donalda Trumpa zniesmaczeni. Jego córka Ivanka postawiła na hidżab

Media często rozpisują się zarówno o Donaldzie Trumpie, jak i o jego córce Ivance. Dotychczas bizneswoman jako doradczyni ojca była wielokrotnie chwalona oraz doceniana za publiczne wystąpienia. Jednak Ivanka Trump, podczas ostatniej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podpadła osobom walczącym o równouprawnienie kobiet.

Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu obecność Ivanki Trump miała wpłynąć na owocną dyskusję o równouprawnieniu kobiet, ale córka prezydenta wystąpiła w hidżabie. Sama zainteresowana stwierdziła, że wybór tego nieoczywistego stroju był wyrazem szacunku skierowanym do lokalnej tradycji. Na dodatek Ivanka pozowała fotoreporterom na boso, a towarzyszący jej mężczyźni nie byli do tego zmuszeni. To sprawiło, że zachowanie córki prezydenta USA wywołało oburzenie i ożywiło jeszcze większą dyskusję.