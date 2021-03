Zwycięstwo Meghan Markle. Na pierwszej stronie pojawi się ważne oświadczenie

Już w nadchodzącą niedzielę 7 marca na pierwszej stronie wydania "Daily Mail" pojawi się ważne oświadczenie, które zostało orzeczone przez Sąd Najwyższy. Sprawa dotyczy publikacji listu Meghan do jej ojca, do którego prawo autorskie miała i nadal ma sama księżna.

Triumf księżnej Meghan

W oświadczeniu ma pojawić się przede wszystkim informacja o zwycięstwie księżnej Sussex w sprawie dotyczącej praw autorskich. Dodatkowo wydawca Associated Newspapers Limited otrzymał nakaz wydrukowania na trzeciej stronie dodatkowego artykułu zwracającego uwagę na fakt, że doszło do naruszenia rzeczonych praw autorskich przez publikację listu zaadresowanego do Thomasa Markle’a.