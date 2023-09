Zwykłe jeansy są już passé? Zobaczcie, jakie spodnie nosi Mołek

"To wejście do mojego ogólniaka" - tak zaczęła swój post Magda Mołek, która postanowiła wrócić do swojej szkoły i cofnąć się o 30 lat. Nawet gąbka i kreda przy tablicy sprawiały wrażenie, jakby czas w budynku zatrzymał się. Głęboko wzruszona, wdzięczna za doświadczenia oraz spotkania po latach — zabrała swoich obserwatorów w podróż do czasów liceum. Zdecydowała się także na ubrania, które święciły triumfy w latach 80. Dziś wracają do mody jak bumerang, łącząc przeszłość z teraźniejszością, jakby przez te wszystkie lata nie wydarzyło się nic.