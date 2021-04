Życie Agnieszki Kotońskiej nie zawsze było usłane różami. Celebrytka wspomina nastoletnią ciążę

Nastoletnia ciąża

Agnieszka Kotońska wychowuje z mężem Arturem syna Dajana. Chłopak pojawił się na świecie, gdy celebrytka chodziła jeszcze do szkoły. Jak udało się się pogodzić obowiązki szkolne z rolą mamy?

"Gdyby nie rodzice moi i Artura, byłoby ciężko. Oboje chodziliśmy do szkoły i musieliśmy gdzieś podrzucać naszego małego Dajanka. Najczęściej opiekowała się nim wtedy moja teściowa, bo moja mama pracowała. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, pomogli nam bardzo, dzięki nim mogliśmy skończyć szkołę. Jestem im wdzięczna i jestem z nich dumna, bo mogło być zupełnie inaczej, mógł się wydarzyć jakiś czarny scenariusz - moglibyśmy szkoły nie skończyć, albo nawet rozstać się, bo nie dalibyśmy sami rady. Rodzice widzieli, że się bardzo kochamy i może dlatego nam pomagali na każdej płaszczyźnie" - opowiedziała w wywiadzie dla "Plotka".

"Miałam wsparcie w moich rodzicach, w rodzicach Artura. Oni nie dali mi odczuć, że coś jest nie tak. Na językach w Obornikach byłam, to oczywiste, nikt nam nie wierzył, że z Arturem stworzymy tak zgraną parę. Teraz nawet jak spotykamy niektórych, to słyszymy: Nie dawaliśmy wam szans. Ludzie są zdziwieni, ale to jest miłość, po prostu".