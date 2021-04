Jennifer Aniston adoptowała dziecko? Tabloidy mają swoją teorię

Jennifer Aniston dzięki roli Rachel w serialu "Przyjaciele" na dobre wpisała się do grona niesłabnących gwiazd. Niestety sukces zawodowy nie przełożył się w jej przypadku na życie osobiste. Ma za sobą dwa głośne rozwody: z Bradem Pittem oraz Justinem Therouxem. W przeszłości praktycznie wszystkie tabloidy i media skupiały się na rozstaniach aktorki.

Aniston została matką?

Aktorka od wielu lat jest uważana za ulubienicę kolorowej prasy. W każdym tabloidzie pojawiają się coraz to nowsze doniesienia o jej życiu prywatnym, a szczególnie wiele miejsca poświęca się jej kolejnym romansom. W nowszych teoriach pojawiły się także informacje o tym, że Aniston jest wciąż bardzo zazdrosna o Brada Pitta. Podobno nie może znieść myśli, że aktor jest blisko z Sandrą Bullock, z którą pracuje na planie nowego filmu.

Na szczęście Aniston nigdy nie komentowała podobnych plotek i nie traciła czasu na zbędne dyskusje z tabloidami. Zamiast tego preferuje podejmowanie nowych projektów i współpracy. Ostatnio zaczęła zdjęcia do bijącego rekordy popularności serialu "Morning Show", a także czeka na premierę odcinka specjalnego "Przyjaciół".

Podobno to właśnie w przerwie pomiędzy kręceniem finałowych scen do odcinka Aniston miała zawierzyć się najbliższym przyjaciółkom, że jakiś czas temu została mamą. Gwiazda miała zdecydować się na adopcję. Jednak cała sprawa okazała się wyssana z palca, o czym zapewnił agent aktorki. Powiedział także, że każda historia dotycząca rzekomej adopcji " jest fałszywa i nigdy nie miała miejsca ". Dzięki temu wszystkie spekulacje zostały raz na zawsze ucięte.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!