Agnieszka Włodarczyk narzeka na warszawiaków. Co za zarzuty

- Zastanawiam się, jak to jest, że ludzie często rzucają słowa na wiatr w błahych sprawach typu „to widzimy się jutro”, „oddzwonię za 5 minut”, „wpadnę w przyszłym tygodniu” itd... a w rzeczywistości nawet nie pamiętają, że na coś się umówili lub coś obiecali. O spóźnianiu się nawet nie wspomnę, bo to w Warszawie już standard... Często Ty robisz zakupy, gotujesz obiad, kupujesz ciasto, a tu dupa gości nie ma. Czy to jest przypadłość Warszawiaków? Ludzi z szołbizu? Pracoholików? O czym to świadczy? Mam wrażenie, że nie ma tak w mniejszych miastach. Co o tym myślicie? - brzmi podpis pod najnowszym zdjęciem gwiazdy.