Życie miłosne Stanisława Sojki. To Ewa okazała się być "tą jedyną"

"Całusik" - to właśnie ta ksywka przez wiele lat, w szczególności w czasach młodości, towarzyszyła Stanisławowi Sojce, który od zawsze miał ogromne powodzenie u kobiet. On sam nie ukrywał swojej miłości do płci pięknej. Choć bez trudu rozkochiwał w sobie kobiety, jedna z nich potrafiła sobie rozkochać także jego. Serce artysty zdobyła najpierw Iwona, która została jego żoną. To z nią utworzył pierwszą, poważną relację z kobietą.