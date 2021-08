Życie uczuciowe Beaty Tyszkiewicz to gotowy scenariusz na film. Dlaczego gwiazda postanowiła jesień życia spędzić sama?

"Każdy wiek ma swoje przywileje i uważam, że samotność z wyboru w pewnym wieku kobiety - nie taka, że wszyscy ją opuścili - jest wręcz największym luksusem. Jeśli coś położy w domu, to to tam jest. Zetrze kurze, to one są starte, ubrania poskładane, filiżanka tkwi w miejscu, gdzie się ją postawiło, nikt tego nie rujnuje" – wyjaśniła aktorka w "Gali".