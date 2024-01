Nawrót choroby nowotworowej był jak cios. Oto jak żyje po diagnozie

Swoją pierwszą żonę - Małgorzatę - poznał w areszcie, do którego trafił po imprezie. Po kilku latach wspólnego życia para wzięła ślub. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu - zaledwie rok później do sądu trafił pozew rozwodowy. - Niełatwo zrozumieć męża aktora, który wraca z pracy późnym wieczorem, rano biegnie na próbę, w przerwie ma zdjęcia do filmu i nigdy nie ma czasu dla domu - opowiadał aktor w rozmowie z "Na żywo".