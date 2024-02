Przestała uprawiać seks z mężem. Otwarcie mówi o skutkach

Internauci są podzieleni. Stachowiak tłumaczy decyzję

Temat wywołał wiele emocji wśród internautów. "Nigdy o czymś takim nie słyszałam... Ja osobiście bym nie dała rady, ale nie neguję takich małżeństw" - napisała jedna z użytkowniczek. Tiktokerka odpowiedziała, że para nie planuje żyć w abstynencji seksualnej do końca życia. "Ale to do czasu ślubu kościelnego, później będziemy się normalnie kochać" - zaznaczyła.