Seks pachnący wanilią. "Dla artystów, nie rzemieślników"

W momencie, w którym partnerzy się połączą, powinni wczuwać się w swoje oddechy, zaciskać dłonie, patrzeć głęboko w oczy oraz okazywać sobie bez wstydu to, co czują. W takim rodzaju seksu pojawia się duża intymność, nawiązująca do dalekowschodniej sztuki tantrycznej. Nie sam orgazm jest celem, tylko trwanie w błogostanie i przedłużanie fazy podniecenia. Finalnie seks waniliowy prowadzi oczywiście do orgazmu u mężczyzny, a kobieta może go podczas stosunku przeżywać wielokrotnie.