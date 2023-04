Żyje u boku 73-letniego reżysera. Wszyscy ją ostrzegali

Rodzina na pierwszym miejscu

Na planie spędziła cztery lata i przyznaje, że był to dla niej wspaniały okres. - To piękny kawał mojego życia, czas wspaniałej zabawy z niesamowitą ekipą, do którego wracam z sentymentem. Na planie urodziłam i wychowałam dwoje dzieci, wspólnie świętowaliśmy, a potem rodzić zaczęły wszystkie moje koleżanki. Od samego rana wszyscy dbaliśmy o to, żeby podczas zdjęć towarzyszył nam ciepły nastrój - wspominała.