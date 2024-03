Żyli w trójkącie. Wiedział, że wychowuje nie swoje dziecko

Marek Jackowski zmarł 18 maja 2013 roku we Włoszech, gdzie mieszkał przez ostatnie lata życia. Choć na ślubnym kobiercu stawał trzykrotnie, najgłośniejszym małżeństwem było to z Korą. Muzyk i wokalistka pobrali się w 1971 roku. W związku nie byli jednak sami. Towarzyszył im Kamil Sipowicz, nazywany "przyjacielem rodziny". To on jest ojcem Szymona, syna Kory, którego wychowywał Jackowski. Wiedział, że to nie jego dziecko.