Żywią się kleszczami. Nie pozbywaj się ich z ogródka

Kleszcze są najbardziej aktywne w sezonie wiosenno-letnim. To właśnie wtedy, za sprawą ukłucia, mogą przenosić niebezpieczne choroby, takie jak boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Warto więc być ostrożnym i zawsze oglądać dokładnie całe ciało po powrocie z zielonych terenów. Jeżeli mamy ogródek, nie odstraszajmy także tych zwierząt. Dzięki nim kleszczy będzie mniej, a my poczujemy się bezpiecznie.

Choć my od kleszczy uciekamy, istnieją zwierzęta, które do nich mkną. To właśnie one zajadają się tymi pajęczakami, pozbywając się ich z naszego terenu. Jakie to zwierzęta?