10-letni Julek sprzedaje sadzonki. W ten sposób zbiera na wyjazd do Japonii

Mamy w mieszkaniu mniej wolnego metrażu, bo parapety i okolice okien są obstawione doniczkami i korytkami z pestkami, za to na pewno oddychamy czystszym powietrzem. Chcę jednak podkreślić, że to nie jest ciężka praca – opieka nad roślinami zajmuje mniej więcej 1,5 godziny w tygodniu. Mówię o tym, bo spotkałem się z opinią, że nasz syn jest wykorzystywany, pojawiły się porównania do dzieci zatrudnianych w azjatyckich fabrykach. Absolutnie tak nie jest! Julek ma świadomość, że od niego zależy sukces w postaci spełnienia marzenia o Japonii, ale lubi swoje zajęcie. Gdybyśmy zauważyli, że czuje się przymuszany, natychmiast zrezygnowalibyśmy z Małej Dżungli i nie namawiali go do tego typu działań.