102-latka chce "wytępić" rosyjskich najeźdźców. Tak pomaga ukraińskiej armii

Ma 102 lata, ale nie ma zamiaru odpoczywać na emeryturze. Przynajmniej w ten sposób chce wspomóc ukraińską armię, w której służą także jej wnuki. Trwający konflikt przypomina Lubow Jarosz o tym, co Rosjanie zgotowali jej rodakom w przeszłości. To m.in. Hołodomor na Ukrainie w latach 30. XX wieku, sztucznie wywołana przez władze ZSRR klęska głodu, która kosztowała życie od 3 do nawet 12 milionów ludzi.