"Mam Ukrainkę". Polacy powtarzają to nagminnie

W rozmowach z Ukrainkami i Białorusinkami najczęściej przewija się motyw seksualizacji. Przekłada się on bezpośrednio na dyskryminację w miejscu pracy. Niektóre kobiety muszą przez to rezygnować z posady, ponieważ zachowanie współpracowników lub przełożonych jest nie do wytrzymania. Znoszą przykre uwagi, wyśmiewanie, a w skrajnych przypadkach różne formy molestowania seksualnego. Inny, równie bolesny dla migrantek stereotyp, także dotyczy sfery zawodowej. Moim respondentkom mówiono wprost, że oferta pracy jest dla nich "niedostępna", bo miejsce to jest zarezerwowane dla Polek. Odrzucono je tylko ze względu na narodowość, mimo wykształcenia i wysokich kwalifikacji.