Jej zdjęcie z początku wojny obiegło świat. Nauczycielka z Charkowa odzyskała wzrok

Losem Oleny Kuryło zainteresowało się wiele osób. 52-letnia wówczas Ukrainka w zeszłym roku trafiła do Polski. W wyniku bombardowań Rosjan doznała poważnych obrażeń. To właśnie w naszym kraju zapewniono jej potrzebną opiekę i przeszła trzy pierwsze zabiegi, które uratowały jej oczy i zapobiegły potencjalnie śmiertelnej infekcji. Niestety prawe oko kobiety doznało poważnych uszkodzeń. Olena wyjechała do Wielkiej Brytanii, by przejść skomplikowaną operację, od której zależało to, czy odzyska wzrok. Cała nadzieją Ukrainki był znany na całym świecie specjalista.