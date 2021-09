12-latkę zawieszono w szkole z powodu ubioru. Ma zbyt szerokie biodra na spódniczkę z plisami

"Czujemy, że jest dyskryminowana"

Szkoła, do której uczęszcza Shylah, jest w tej kwestii nieugięta. Dyrektor placówki Will Teece wytłumaczył, że gdyby nastolatce pozwolono przychodzić na lekcje w innej spódniczce, inni uczniowie zaczęliby się buntować i nosić do szkoły swoje ubrania.