"12 pytań" robi furorę na TikToku. Pozwoli ci sprawdzić partnera

Siła wspomnianego trendu polega jednak na zupełnej szczerości. Druga strona musi więc wiedzieć, że nie może cię okłamywać. Pytania odnoszą się bowiem nie tylko do tego, co dana osoba czuje do ciebie w tym momencie, ale czy myśli o przyszłości z tobą. Już to może pokazać ci, czy warto, abyś zaangażował/a się emocjonalnie w tę relację.