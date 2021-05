14-letni Ksawery walczy o zdrowie. Brak operacji to dla niego wyrok

Jak najbardziej – dlatego jesteśmy tak bardzo zaangażowani w zdobywanie pieniędzy. Choć obydwoje z mężem pracujemy i wyprzedaliśmy wszystko, co mogliśmy, musimy prosić o pomoc. Kolejnym krokiem do zdrowia jest dla Ksawerego operacja nóg. W Polsce to bardzo długotrwały i obciążający chorego proces, wskutek którego kończynę można wydłużyć maksymalnie o 9 cm. Syn mierzyłby wówczas, przy najlepszym scenariuszu, ok. 140 cm. Taki wzrost nadal stwarza kłopoty nawet przy korzystaniu z bankomatu czy robieniu zakupów. Doktor Paley od 2010 roku stosuje metodę wykorzystującą gwoździe magnetyczne, dzięki której każdą kość można wydłużyć o 8 cm, co razem daje 16 cm na nogę. Różnica, w kontekście późniejszej sprawności fizycznej i samodzielnego funkcjonowania, jest ogromna. Dlatego jest o co walczyć.