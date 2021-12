14-letnia Meksykanka trafiła do więzienia. Uciekała przed aranżowanym małżeństwem

Wydawać by się mogło, że aranżowane małżeństwa to relikt dawnych czasów. Niestety takie praktyki w wielu krajach wciąż są na porządku dziennym. Sam fakt, że kobieta ma poślubić mężczyznę wybranego przez rodzinę, budzi emocje. Jak więc skomentować to, że do zaślubin miała zostać przymuszona 14-letnia dziewczynka? To, co dzieje się w Meksyku, budzi niepokój.