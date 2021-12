Ruszył proces partnerki Epsteina Ghislaine Maxwell. Na jaw wyszły nowe dowody

Co najmniej cztery kobiety (trzy z nich były niepełnoletnie, gdy dochodziło do wspomnianych wydarzeń) zgodziły się zeznawać przed sądem przeciwko Maxwell. Jedna z nich - Annie Farmer – twierdzi, że to właśnie kobieta zwabiła ją do willi Epsteina, a następnie zainicjowała masaż piersi, do którego szybko przyłączył się milioner.