15 lat pracował jako masażysta. "Czasami czułem się jak ksiądz na spowiedzi"

- Kiedy zgłaszał się do mnie pacjent z owłosionymi plecami, doradzałem mu depilację. Po intensywnym masażu może bowiem dojść do zapalenia mieszków włosowych, a to nic przyjemnego - wyjaśnia Marcin. - Zdarzyło mi się, że pacjent odmówił. Użyłem wtedy dużej ilości oliwki i masowałem delikatniej, ale i tak dopadło go zapalenie. Na kolejny zabieg, po zaleczeniu podrażnień, stawił się już bez ani jednego włoska na plecach.