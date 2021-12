Masażystka Izabela Żabczak słyszała to codziennie. "Czy ta blondyneczka ze zdjęcia to pani?"

"Obawiałam się o bezpieczeństwo"

Aktualnie gabinet Izabeli Żabczak obsługuje jedynie kobiety. Masażystka czuje się teraz bezpieczniej. - To jest tak, że pierwszy taki telefon można potraktować przez palce, dopowiadając sobie pod nosem "co za dureń szuka atrakcji po gabinetach fizjoterapii i masażu". Później odbierasz taki telefon i mówisz "no nie wierzę, co za typ bez wyczucia!", a z każdym kolejnym zaczyna ogarniać cię przerażenie i zastanawiasz się, co byłoby, gdyby... - i w tym momencie to naprawdę przerażające, bo zdajesz sobie sprawę z tego jak łatwo może zdarzyć się coś niedobrego i to we własnym domu – kwituje przedsiębiorczymi.