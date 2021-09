16-letnia córka Monici Bellucci pokazała chłopaka. Pojawiła się z nim w Wenecji

Deva Cassel pokazała się z chłopakiem

16-latka pojawiła się na imprezie po pokazie Dolce & Gabbana w Wenecji w towarzystwie młodego mężczyzny. Luca Salandra, bo to o nim mowa, okazał się być jej chłopakiem, z którym Deva do tej pory się nie pokazywała. On także jest modelem. Choć zaczęli spotykać się już w zeszłym roku, dopiero teraz postanowili oficjalnie ogłosić swój związek, nie tylko na samym evencie, ale także na Instagramie modelki. Na jej prywatnym profilu opublikowane zostały trzy zdjęcia z Lucą, w tym jedno z namiętnym pocałunkiem. Trzeba przyznać, że razem prezentują się naprawdę wyjątkowo.