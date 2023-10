17 proc. Polek osiąga orgazm z partnerem. "Tego trzeba się nauczyć"

Spotykam się z tą opinią, szczególnie w przypadku seksu partnerskiego. Bo gdy kobieta robi to solo, zwykle wie, czy miała orgazm, zwłaszcza że orgazmy doświadczane w pojedynkę poprzez stymulację łechtaczki na ogół są bardziej "wybuchowe". Natomiast podczas stosunku jest inaczej, orgazmy bywają subtelniejsze. Stąd kobiety nie mają pewności, czy to, co przeżywają, to właśnie orgazm. A przecież nikt im tego nie powie – one muszą wiedzieć to same. Poza tym wiele kobiet oczekuje, że orgazm partnerski to będą fajerwerki, że ona niemal straci przytomność – i jeśli kobieta tego nie doświadcza, to uważa, że orgazmu nie miała. A orgazm to także błogość czy łagodniejsza, przedłużona przyjemność. Winne są temu przede wszystkim filmy, w których kobiety szczytują w sposób spektakularny. Za mało jest przekazów o tym, jak naprawdę wygląda kobieca przyjemność. Nie mówi się o tym w szkole, w domu, wśród koleżanek.