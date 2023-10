Seksuolożka: "Gadżety erotyczne to nie jest zło. Zalecają je nawet lekarze"

Teoretycznie łatwo powiedzieć, żeby się nie wstydziły, ale gdy mamy mocno zakorzenione przekonanie, że seks jest czymś wstydliwym, nie jest to proste. Na pewno powiedziałabym, żeby próbować rozmawiać – jest to przecież temat związany ze zdrowiem, fizjologią, potrzebami. To taka sama potrzeba jak sen czy jedzenie! Pamiętajmy, że gdy ta potrzeba nie jest zaspokojona, może to prowadzić do problemów zdrowotnych, więc na pewno zachęcam do tego, żeby próbować przełamywać tabu. Ten temat może powodować dużo emocji, lęków, ale chodzi o to, żeby mimo wszystko rozmawiać. Zawsze też można zgłosić się do seksuologa, seksuolożki – jako pierwszy krok w przełamaniu obaw przed rozmową o seksie. W gabinecie możemy zrobić to w bezpiecznych warunkach, zwłaszcza że mamy przed sobą kogoś, kto na co dzień rozmawia o seksualności. Również nasi przyjaciele, przyjaciółki, partner, partnerka to osoby, z którymi potencjalnie możemy próbować wychodzić poza strefę niekomfortu.