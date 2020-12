20-latka została kochanką bogacza z Arabii Saudyjskiej. Bała się HIV

Gorący romans z miliarderem

Gdy zostali sami Adana wyznał jej, czym się zajmuje. Opowiedział też o rozwodzie z pierwszą żoną oraz zaproponował, by dołączyła do jego haremu. Wytłumaczył młodziutkiej piękności, że w Arabii Saudyjskiej mężczyzna może mieć trzy żony i jedenaście legalnych kochanek. – Powiedział, że nie pocałuje mnie, dopóki nie podpiszemy umowy – wspominała Jill.

Po rozstaniu długo utrzymywali kontakt

Po zakończeniu romansu Jill zajęła się projektowaniem odzieży i stworzyła markę Roxy. Adnan Chaszukdżi zmarł w 2017 roku, w tym samym roku na rynku wydawniczym USA, ukazała się biografia Dodd "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within".