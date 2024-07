21 dni na zgłoszenie. Kto przegapi, ten może stracić działkę

W 2022 roku zapowiadano, że działkowicze będą mieli prawo do wykupienia działki ROD na własność. Wszystko zmieniło się w 2023 roku, kiedy Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt, który zagraża wielu Rodzinnym Ogródkom Działkowym w całej Polsce.

W 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologi wprowadziło zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tą ustawą, każda gmina jest zobowiązana do przygotowania tzw. planów ogólnych , które zastąpią dotychczasowe dokumenty planistyczne.

Termin na ustalenie stref planistycznych mija w 2025 roku. Wiele zależy także od samych działkowców, którzy mają prawo do składania wniosków w ramach planów ogólnych. Dokumenty mają ogromny wpływ na plany zagospodarowania przestrzeni. Zdaniem Bartłomieja Piechy, wszystko wskazuje na to, że możliwość składania wniosków odbędzie się w trybie przyśpieszonym. Oznacza to, że działkowicze będą mieli zaledwie 21 dni na wypełnienie i wysłanie dokumentów.