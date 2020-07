21. rocznica: John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette i jej siostra Lauren Bessette zginęli w katastrofie lotniczej

Na pokładzie samolotu lecącego do Cape Cod przez Martha's Vineyard oprócz John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette była Lauren Bessett. Często zapomina się o tym fakcie, a była to ukochana siostra Carolyn, jedna z jej najbliższych przyjaciółek, a także podobno dziewczyna innego członka klanu Kennedy'ego, kuzyna JFK Jr, Bobby'ego Shrivera.

Kim była Lauren Bessette?

Lauren była zaledwie 14 miesięcy starsza od swojej siostry Carolyn. Studiowała ekonomię w Hobart and William Smith Colleges i wkrótce uzyskała stanowisko absolwenta Morgan Stanley w Hongkongu. Biegle posługiwała się mandaryńskim. Po wejściu na drabinę korporacyjną przeszła od dyrektora do wiceprezesa i przeniosła się z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkała Carolyn.