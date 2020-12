23-latka straciła pamięć. W mężu widziała obcego człowieka

Po wypadku nie pomogło oglądanie zdjęć i nagrań ślubnych

23-latka podkreśla, że w przywróceniu pamięci nie pomagało oglądanie zdjęć i nagrań z uroczystości ślubnej. Patrzyła na męża i widziała obcego człowieka. – To było bolesne. Przejście od czułości i bliskości do tego, że nie ma pojęcia, kim jestem i boi się, kiedy mówię "miłego dnia, kocham cię" – mówi Brayden w rozmowie z CTV News. Sytuacja była niezwykle trudna także dla Laury. – Czułam się uwięziona, jakby odebrano mi wybór – wyjaśnia kobieta.

Jednak Brayden nie poddawał się i kontynuował wysiłki, aby przypomnieć Laurze, kim dla niej jest. Mimo że go nie pamiętała, m.in. pisał dla niej "miłosne wiadomości" na karteczkach. W końcu jego upór został nagrodzony. – Poszłam do Braydena i powiedziałam, że nie mogę być w małżeństwie, którego nie pamiętam, ale chcę o nim pamiętać. I chcę go poznać. Więc zaprosiłam go na randkę, a niedługo później już flirtowaliśmy – wyjaśnia 23-latka.