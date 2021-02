23-letni Davey Everson został skazany na 18 lat więzienia. Mężczyzna zabił 3-miesięczne dziecko partnerki

Jak pisze "The Sun", zbir zamordował trzymiesięczne dziecko swojej dziewczyny, bo m.in. zirytował się, że zaczyna przypominać wyglądem swojego biologicznego ojca. Maleństwo jednak przez dłuższy czas przeżywało koszmar. 23-latek zgłosił się do opieki nad dzieckiem, ale zamiast je pielęgnować, z poirytowaniem i brutalnością traktował niemowlę. Wciskał butelkę do ust, szarpał, aż w szale brutalnie zabił.