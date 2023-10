3 hity do demakijażu bez wacików. Zostawiają skórę czystą i mięciutką

Masło, balsam i oliwka w żelu stworzone do demakijażu. Te produkty usuną makijaż (i to bez wacików) i dodatkowo wypielęgnują cerę. Zakochasz się w ich konsystencji, zapachu, a także skuteczności dokładnie tak, jak zrobiły to kobiety, które miały okazje już je testować. Cała trójka należy bowiem do bestsellerów.