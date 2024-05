3 maja wypada w piątek. Czy można zjeść mięso?

Niektórzy nie wyobrażają sobie długiego weekendu majowego bez grilla. 3 maja to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy ze względu na święto Konstytucji 3 Maja. Dodatkowo w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość " - czytamy w kodeksie. Dlatego w piątek, 3 maja, ze względu na święto - można rozpalić grilla i jeść mięso.

Post i wstrzemięźliwość obowiązują jednak zawsze w środę popielcową i w Wielki Piątek. Wtedy zaleca się zachowanie postu ścisłego, chyba że stan zdrowia lub wiek na to nie pozwalają.

