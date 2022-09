Trzy swetry w stylu Barbary Kurdej-Szatan, które pokochasz od razu. Kupisz je za grosze

Takie swetry to element garderoby, który pasuje do wszystkiego. Możesz nosić go w modnym w tym sezonie jasnym total looku na wzór Barbary Kurdej-Szatan, czyli z białymi jeansami. Świetnym pomysłem będą też zestawy z wzorzystymi plisowanymi spódnicami, skórzanymi legginsami czy cygaretkami do pracy. A to tylko ułamek stylizacyjnego potencjału klasycznych swetrów w neutralnych kolorach!