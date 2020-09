30 lat temu zginął Stefano Casiraghi. Mąż księżniczki Karoliny z Monako miał wypadek na motorówce

Stefano był mężem księżniczki Karoliny z Monako. Była w Paryżu, kiedy dowiedziała się o śmierci męża. Szybko wróciła do domu – ubrana w czarne, żałobne ubranie. Była to druga tragedia, jaka nawiedziła rodzinę Grimaldi od ośmiu lat - matka Karoliny, księżna Grace Kelly, zginęła w wypadku samochodowym w 1982 roku.

Świadkowie twierdzili, że dwusilnikowa, pięciotonowa łódź zatonęła z Casiraghim na pokładzie. "Z pewnością nie miał czasu, aby wyskoczyć i przy tej prędkości utknął pod łodzią i musiał zostać zabity przez cios" – cytowały innego zawodnika Michela Karstena agencje prasowe. Ekipy ratunkowe wyciągnęły obu mężczyzn z wody i zabrały ich do szpitala im. Grace Kelly.

Stefano Casiraghi - kim był?

Karolina poślubiła Stefano 29 grudnia 1983 r. pod portretem jej matki. Dla niej to było drugie małżeństwie – wcześniej była żoną playboya Phillipe'a Junote'a i z tego powodu nie mogła wziąć kolejnego ślubu kościelnego. Powiedziała, że ​​ponownie wyszła za mąż, ponieważ była zakochana i wiedziała, że ​​unieważnienie pierwszego małżeństwa zajmie za dużo czasu. "Chciałam mieć prawdziwy dom i dzieci" – cytowano Karolinę. "Było to trudne dla mojego sumienia, ale ogarnęła mnie chęć ich posiadania. Z pewnością można to zrozumieć z chrześcijańskiego punktu widzenia" – tłumaczyła. Para doczekała się trójki pociech: Andrei, Charlotte i Pierre'a. W dniu śmierci ojca miały kolejno 6, 4 i 3 lata.