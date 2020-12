31 grudnia z zakazem przemieszczania. Co z sylwestrem w TVP?

31 grudnia od godziny 21 do 6 rano 1 stycznia zakazane jest przemieszczanie się Polaków. Restrykcje obowiązywać będą na tej samej zasadzie co podczas wiosennego lockdownu. Wychodzenie z domu możliwe będzie tylko w sytuacji, gdy będziemy się chcieli udać do apteki lub ze względu na wykonywaną pracę. Ten ostatni fragment pozwala na to, by pomimo pandemii i kwarantanny odbył się… "Sylwester Marzeń" organizowany przez TVP.