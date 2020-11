Minister Adam Niedzielski o powrocie dzieci do szkół. Czy grożą nam kolejne obostrzenia na Święta?

Co z testami na obecność koronawirusa?

Czy uczniowie zasiądą do szkolnych ławek?

Czy grozi nam zamknięcie na Boże Narodzenie?

Obok pytań dotyczących ewentualnego powrotu dzieci do szkół, dużo osób chciałoby wiedzieć, jak mogą wyglądać tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Minister Niedzielski przyznał, że preferuje sztywne ustalenia, aby każdy wiedział, co go czeka w niedalekiej przyszłości. Uważa, że decyzja związana z zamknięciem cmentarzy była słuszna, ponieważ po blisko 2 tygodniach nie odnotowano skoku zakażeń. Dopytywany o zbliżające się Święta minister dodał jedynie, że ma nadzieję na ustabilizowanie liczby dziennych zakażeń, co pozwoli na zachowanie utrzymanego porządku. Niedzielski nie jest jednocześnie zwolennikiem luzowania obostrzeń.